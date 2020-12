Gordon laat poging tot terugkeer naar Nederland varen

„Omdat naar alle waarschijnlijkheid de grenzen 1 januari weer open gaan, heeft Gordon toch besloten nu niet via allerlei omwegen naar Nederland te komen, maar in Kaapstad te blijven. Hierbij wordt alle voorzichtigheid in acht genomen tot alles weer veilig is”, maakt zijn manager bekend. „Gordon zou eind januari terugkomen uit Zuid Afrika en vooralsnog blijft dat nu zo.”

Gordon viert al 25 jaar lang in Zuid-Afrika de kerst en besloot ondanks de coronacrisis toch af te reizen naar zijn huis in Kaapstad, omdat hij een zwaar jaar heeft. Zo was hij in september het slachtoffer van een gewelddadige overval in zijn eigen huis en kampte hij met het coronavirus. Eerder op de dag werd bekend dat Gordon probeerde huiswaarts te keren gezien ’de huidige omstandigheden en de nieuwe ontwikkelingen rondom het coronavirus, zowel in Europa als in Zuid Afrika’.