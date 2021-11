Premium Het beste van De Telegraaf

Smerige scheidingsoorlogen naar climax De Niro en Collins bijna verlost van veeleisende exen

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Robert De Niro en Grace Hightower (l.) en Phil Collins met Orianne Bates. Ⓒ Getty Images

Ze liepen hoog op, de scheidingen van Robert De Niro, Phil Collins en hun vrouwen, Grace Hightower en Orianne Bates. Geen middel werd geschuwd om van de huwelijksbreuk een smerige scheiding te maken. Letterlijk. Want beide vrouwen geven over hun huwelijksleven details prijs waar de buitenwereld geen weet van had. En op dat punt is het einde nog niet in zicht...