Zelfbewuste lol in ’See how they run’

Wat: misdaadkomedie

Regie: Tom George

Met: Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody

We beginnen met filmregisseur Leo Köpernick (Adrien Brody), een blaaskaak die via een voice-over uitlegt dat hij is ingehuurd om The mousetrap naar het witte doek te halen. Even denk je dat dit de hoofdpersoon wordt. Totdat de cineast al na een paar minuten wordt omgelegd door een duister figuur. Met een theater als plaats delict, is het aan inspecteur Stoppard (Sam Rockwell) de taak om uit te zoeken wat er gebeurd is. De drankzuchtige routinier baalt alleen wel van zijn nieuwe compagnon: de overijverige en ietwat onnozele Constable (Saoirse Ronan).

Een veelbelovende start van speelfilmdebutant Tom George, die lekker speels omgaat met flashbacks in het Londen van de jaren vijftig. Zijn eigen film lijkt daarbij regelmatig op de film die Köpernick had willen maken. Intussen zien we hoe de theateracteurs van The mousetrap echte moordverdachten worden. Veel zelfbewuste lol en dubbele bodems dus. Helaas maakt dat See how they run nog geen verrassende film.

George lijkt de kant op te willen gaan van kaskraker Knives out, een slim en grappig moordmysterie dat steeds net een ander paadje insloeg dan je verwachtte. Dat lukt hem niet helemaal. Wendingen en intriges volgen vooral de geijkte misdaadformule. Geestige momentjes zijn er zeker, maar als geheel blijft See how they run toch aan de gemakkelijke kant.

✭✭✭ (3 uit 5)