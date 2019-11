Roy Donders komt met kerstballen om overledenen te gedenken

Naast een basislijn heeft hij een ’gedenkballenlijn’ ontwikkeld ’voor iedereen die iemand moet missen tijdens de kerstdagen’. Hij bedacht ze samen met een tuincentrum. Omdat hij wilde dat de ballen zowel qua prijs als looks voor iedereen toegankelijk zijn, koos hij voor de kleuren crème en goud. Ze hebben teksten als: ’Voor altijd in mijn hart’, ’In gedachten ben je bij mij’ en ’My angel in heaven’.

De Tilburgse realityster dacht al langer na over speciale gedenkkerstballen. „Er zijn al wel geboortekerstballen, maar nog geen kerstballen om iemand te herdenken. En dat terwijl daar wel behoefte aan is.”

Zelf verloor Roy Donders in korte tijd zowel zijn oma, in november 2017, als zijn opa, in januari 2018, waar hij het erg moeilijk mee had en hij in een ’minder fijne periode belandde’, zoals hij het zelf onlangs nog omschreef in een interview met De Telegraaf. „Ik had tijd nodig om weer tot mezelf te komen. Ik was even klaar met alles en iedereen en wilde elke dag naar het kerkhof om te rouwen. Ik ging helemaal op in het verlies.”