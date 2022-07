Khloe Kardashian krijgt tweede kind met ex Tristan Thompson

„We kunnen bevestigen dat True een broertje of zusje krijgt dat in november is verwekt”, aldus de woordvoerder. „Khloe is onwijs dankbaar dat een geweldige draagmoeder haar hiermee zegent. We hopen op wat privacy zodat Khloe op haar familie kan richten.”

Kardashian en Thompson, die samen dochter True hebben, zijn al een tijd uit elkaar. Rond de geboorte van True circuleerden beelden van een vreemdgaande Thompson op sociale media, waarop het stel uit elkaar ging. Later kwamen de basketballer en de realityster weer samen, maar Kardashian wees hem alsnog de deur toen afgelopen december bleek dat hij een kind had verwekt bij een andere vrouw. De draagmoeder van Kardashian en Thompson was toen al zwanger.

Thompson heeft ook nog een zoon uit een eerdere relatie, de nu vijfjarige Prince.