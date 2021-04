Duizend bezoekers welkom bij 3FM awards: ’Dit wordt een bijzondere editie’

De uitreiking van de muziekprijzen zou eigenlijk, net als vorig jaar, een online evenement worden. „Dat het nu toch met publiek kan, is last minute tot stand gekomen”, zegt 3FM-zenderbaas Sharid Alles. „De 3FM awards worden al op 15 april uitgereikt. Ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in fieldlab-events, zij wilden het liefst nog experimenteren met een poppodium, wat wij al hadden gepland. De zaal, het decor en de aankleding hebben we snel kunnen aanpassen. Ook is er nu een voorprogramma met dj’s en artiesten, dat hadden we online niet gedaan.”

In de zaal wordt gewerkt met zogeheten bubbels. „Er zijn zit- en staanplaatsen. Binnen die laatste kunnen de aanwezigen staan, rondlopen en dansen. Dit wordt een bijzondere editie van de 3FM awards. Wij zijn blij dat we op een betrekkelijk veilige manier, iedereen wordt vooraf getest, bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en iets kunnen doen voor de muzieksector. Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd artiesten te blijven steunen door ze bijvoorbeeld uit te nodigen in onze 3FM live box en we hebben een platform opgezet rondom een festival als Eurosonic Noorderslag.”

Een deel van de optredens wordt vooraf opgenomen en vertoond tijdens de awardshow, een aantal artiesten is live te zien. Alles: „Dat zijn in ieder geval The Vices en Son Mieux. De genomineerden zijn ook aanwezig, zij zitten in hun eigen bubbel.”

In verschillende categorieën worden de 3FM awards uitgereikt. Voor de titel ’beste artiest’ maken Danny Vera, Snelle, Eefje de Visser, Typhoon en Duncan Laurence kans. Kaarten voor het evenement kunnen worden aangeschaft via de website van 3FM. Luisteraars kunnen ook tickets winnen.