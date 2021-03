Dré heft glas op ’enige echte André Hazes’ in Ziggo Dome

Normaal gesproken staat André meerdere keren per jaar in de Amsterdamse concerthal met Holland zingt Hazes, maar door de coronacrisis werden de shows verplaatst. „Dus daarom wil ik wel een paar liedjes van mijn vader doen”, zei de zanger, die onder meer De vlieger, Het is koud zonder jou en Zij gelooft in mij zong.

De zanger had enorm zin in de show, het zesde proefevenement van Fieldlab Evenementen. „Wat een geluk dat we hierbij mogen zijn”, zei hij aan het begin van het concert. „Gaan we er een feestje van maken?”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

De bezoekers in de Ziggo Dome konden zondag even uit hun bol gaan. Ⓒ HH/ANP

André is zondag de hoofdact van het concert. Het voorprogramma werd verzorgd door zanger Phil Bee, cabaretier Peter Pannekoek en zangeres Sophie Straat. Volgend weekend vinden de laatste proefevenementen van Fieldlab plaats, een gezamenlijk initiatief van de evenementensector en de overheid. Dan zijn er op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen twee festivals.