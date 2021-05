Afrojack ziet David Guetta als grote inspiratiebron

Afrojack heeft onder meer de werkwijze van David goed bekeken. In de muziekindustrie wordt bij samenwerkingen helaas soms gesteggeld over het percentage dat iemand krijgt en hoe hoog iemand vermeld staat in de credits, vertelt de dj aan het ANP. „Mijn naam is groter dus ik moet een hoger percentage, dat soort zaken. David doet het juist andersom. Hij zegt: mijn naam is groter en ik bepaal dat we juist allemaal een gelijk percentage hebben. Ik geloof dat die aanpak werkt en dat maakt samenwerken leuker.”

Voor Afrojack is het nog elke keer een eer om met de beste dj van de wereld muziek te maken. Dat de Fransman op sociale media veel heeft gepost over HERO, terwijl hij ’slechts’ een gastartiest is op de plaat, vindt hij inspirerend. „Hij is de nummer 1 van de wereld en zet zich zo hard in voor een samenwerking met mij, slechts de nummer 7”, zegt de dj lachend. „Het is heel fijn om zo veel liefde te krijgen van iemand die helemaal niets zou hoeven doen omdat hij technisch gezien de grootste is.”

Platenlabel

De manier waarop David werkt voert Afrojack ook door bij zijn eigen platenlabel Wall Recordings. „Een groot onderdeel van de muziekindustrie is dat er hele grote bedrijven zijn die alleen maar bezig zijn met financiën. Je ziet bijvoorbeeld dat de keuze om liedjes uit te brengen niet afhankelijk is van de artiest zelf, maar van het label”, legt hij uit. „Het is vaak ook de juiste keuze, want op die manier kunnen ze grote hits creëren. Alleen het is misschien niet de juiste keuze als je op de lange termijn een stabiel platform wilt zijn voor ook de kleinere artiesten. Want als kleine artiest kom je er gewoon niet doorheen.”

Afrojack leerde van zijn collega ook om vooral bezig te zijn met de muziek zelf, in plaats van met hoe het gaat scoren of wat het gaat opbrengen. „Dat levert betere muziek op en zorgt voor meer lol. Misschien zijn de resultaten niet net zo succesvol, maar ik geloof erin dat dat op de lange termijn wel komt als je goed materiaal aflevert.”

Dat wil de dj ook meegeven aan de artiesten bij zijn label. „Ik wil ze zo goed mogelijk opleiden en ze helpen te ontwikkelen tot ze de artiest zijn waarvan ze dromen. Dat ze niet alleen maar bezig zijn met afterparties en seks op toiletten van clubs, maar goede muziek leveren aan hun fans en er zijn voor hun fans. En dat ze die boodschap later dan weer overbrengen op nieuwe opkomende artiesten.”