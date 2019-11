Geen feest voor jarige Kirk Douglas (103)

Kirk wordt op 9 december 103 jaar oud. „Toen hij 100 werd, was dat natuurlijk een mijlpaal”, aldus zoon Michael in de show van Jimmy Kimmel. „Het probleem is dat als je 100 bent, je helemaal geen zin hebt in een feest. Maar we hebben dat toch groots gevierd, en dat was geslaagd. Toen werd hij 101. Hij wilde weer niets doen, maar we hebben toch een bescheiden feestje gehouden. Toen werd hij 102.. En nu bij 103 smeekte hij me met tranen in zijn ogen of we alleen een etentje met de kinderen en kleinkinderen konden doen.”

Alhoewel Michael ook graag de honderdste verjaardag van zijn stiefmoeder Ann vorig jaar had gevierd, bleek ook dat lastig. „Ze is Frans en liegt al haar hele leven over haar leeftijd”, lachte de The Kominsky Method-ster in de show. „Ik heb haar uitgelegd dat dat tegenwoordig niet meer lukt. Ik heb tegen haar gezegd: je hebt nu Wikipedia, iedereen kan het opzoeken. Je bent de enige die vol blijft houden dat je tien jaar jonger bent.”

Volgens de acteur heeft zijn stiefmoeder, die al 65 jaar met zijn vader is getrouwd, ondanks het ’uitlekken’ van haar leeftijd niets te klagen. „Het is toch best mooi als je 100 jaar oud bent en nog altijd een man hebt die ouder is dan jij.”