De trotse 3FM-dj vertelde live op de radio: "We zijn zwanger! Ik word vader!"

Zijn collega Coen Swijnenberg was er zelfs even stil van. Maar even later reageerde hij alsnog. "Meen je dat echt? Nee... Dat meen je niet. Ik moet er een traanje om laten."

De vrouw van Sander, Tessel, is inmiddels 13 weken zwanger van hun eerste kind.