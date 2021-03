André Hazes hint op mogelijke relatie met influencer Sarah van Soelen

„Om te voorkomen dat er verhalen rondgaan die niet kloppen, wil ik het volgende over mijn relatiebreuk met Monique zeggen”, begint hij zijn verhaal. „In mijn werk kan ik veel van mijzelf kwijt. En ik hoop mijn publiek nog veel moois te mogen brengen komende jaren. Binnen mijn relatie heb ik – om aan de verwachtingen van Monique te kunnen voldoen – geprobeerd alles te zijn wat ik niet ben. En dat is me uiteindelijk opgebroken”, aldus André.

„Het heeft een aantal keer tot een breuk geleid, die nu echt definitief is. Begin dit jaar is mij duidelijk geworden dat het tussen ons gewoon niet meer werkt. Maar tijdens onze vakantie op Bonaire is de bom echt gebarsten, waarna ik op dag drie heb aangegeven bij terugkomst in Nederland bij Monique weg te gaan.”

Steun

Steun vond hij tijdens alle ’ups en downs’ bij de familie Van Soelen waardoor hij ook ’heel goed bevriend’ is geraakt met Sarah. „En hoewel we in die tijd een sterke klik voelden, bleef het bij vriendschap. Dat daar in de toekomst mogelijk meer uit zou kunnen ontstaan, sluit ik niet uit. Maar op dit moment krijg ik van de familie en haar vooral de steun die ik nodig heb.”

André benadrukt zijn zoon absoluut niet in de steek te zullen laten. „Het einde van een relatie tussen twee mensen betekent niet het einde van de relatie tussen een vader en zijn zoon. Die koester ik enorm en ik zal er van mijn kant alles aan doen om de fantastische band met André in stand te houden. Helaas is mij niet de kans gegeven om het mijn zoon in alle rust te kunnen vertellen, daarbij was het nieuws al naar buiten en bevestigd zodat ik zelf ook direct met een verklaring moest komen.”

Abrupt vertrek

Westerberg liet woensdag al via Instagram weten dat Hazes overhaast was vertrokken. „De keuze van André om bij ons weg te gaan is voor mij abrupt en heb ik niet zien aankomen. De haast die ermee gemoeid is om dit zo snel naar buiten te brengen, zonder dat we dit eerst onze zoon hebben kunnen vertellen verbaast mij na hetzelfde patroon van een jaar geleden niet. Het vergt ontzettend veel kracht van mij om zonder dit zelf een plekje te kunnen geven, rechtop te blijven staan in deze hectiek”, reageerde ze op Instagram. „Aan mij nu de grote taak om onze zoon anders op te voeden en de cirkel te doorbreken. Opgroeien in een veilige, stabiele en liefdevolle omgeving”, aldus Monique.

Wel wenst ze André rust in zijn hoofd en vraagt ze haar volgers ’om respect voor mij en mijn zoon om hier samen doorheen te komen.’

André en Monique waren sinds vorig jaar februari weer bij elkaar, nadat de zanger enkele maanden een relatie met Bridget Maasland had. Het afgelopen jaar leken André en Monique gelukkiger dan ooit. In december maakten de twee bekend dat ze wilden gaan trouwen.