Premium Het beste van De Telegraaf

Danniella Westbrook mikpunt van pesterijen Gezicht Britse soapster brokkelt af: ’Er wordt een rib in mijn wang geplaatst’

Door Nick Wijsen Kopieer naar clipboard

Danniella Westbrook Ⓒ Getty Images

Een jarenlange drugsverslaving heeft ervoor gezorgd dat de voormalige Britse soapster Danniella Westbrook (48) last heeft van afgebrokkelde botten in haar gezicht. De actrice denkt dat deze schade is ontstaan door het gebruik van cocaïne die was ’versneden met een ontwormingsmiddel voor dieren’. Met een reeks operaties hoopt Westbrook dat haar gelaat in oude luister kan worden hersteld...