Jamie Foxx biedt excuses aan voor omstreden bericht

„Ik wil mijn excuses aanbieden aan de joodse gemeenschap en iedereen die is gekwetst door mijn bericht”, schreef de Oscarwinnaar in een verklaring op Instagram. „Ik weet nu dat mijn woordkeuze aanstootgevend was en dat spijt me. Dat was nooit mijn bedoeling.”

De 55-jarige Foxx had eerder een bericht gedeeld met de tekst: „Ze hebben ene Jezus vermoord, wat denk je dat ze met jou zullen doen???! #FakeFriends #FakeLove.” De acteur geeft in zijn verklaring opheldering over het inmiddels verwijderde bericht. „Ter verduidelijking: een nepvriend had me verraden en dat is wat ik bedoelde. Ik heb alleen maar liefde in mijn hart voor iedereen.”