Lana del Rey vraagt dief kunstwerk terug te geven

„Deze week zijn er memorabilia van mijn familie, waaronder de kunstwerken van mijn zus, meegenomen”, schrijft de 34-jarige zangeres. „Ik hoop dat degene die dit heeft gedaan de scans van haar vroege werk zou kunnen terugsturen.” Haar zus is werkzaam als professionele fotograaf.

Del Rey belooft verder geen vragen te stellen over de diefstal. „Het werk dat we kwijt zijn, kan niet opnieuw worden gemaakt en we hebben er geen kopieën van”, constateert de zangeres met droefenis.