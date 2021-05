Oeps! Verspreking Dave Roelvink leidt tot storm van reacties

„Is toch leuk dat ze er later in kan kijken”, zegt Dave in zijn video. Een klein detail dat zijn fans niet ontgaat. In een volgend filmpje laat hij dan ook weten dat hij overspoeld is met berichten of hij een meisje krijgt, omdat hij immers ’ze’ zegt. Maar de toekomstige ouders zijn zelf nog niet eens op de hoogte van het geslacht. „Maar ik weet nog niet wat het wordt. Op 10 mei weten we het.”

Afgelopen week maakten Dave en Jazzlyn bekend dat ze hun eerste kindje samen verwachten.