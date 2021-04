Prins Edward bedankt voor steun: ’Prins Philip had uniek vermogen’

Edward schrijft enorm veel kracht te halen uit het lezen van de ervaringen die mensen met zijn vader hebben. „Hij had het unieke vermogen om in hele korte tijd een blijvende indruk achter te laten”, schrijft hij. „Mijn hele leven neem ik die indrukken, inspiratie, gedeelde passies en liefde van hem met me mee.”

Prins Philip, de man van koningin Elizabeth, overleed vrijdag op 99-jarige leeftijd. Een dag later reisde Edward naar Windsor Castle om zijn moeder te steunen. „Hij mag deze wereld hebben verlaten, maar zijn geest leeft voort in alles wat hij heeft aangeraakt en in de mensen die door hem zijn geïnspireerd”, zo sluit de prins af. „Toen, nu en in de toekomst.”