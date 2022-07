Zussen in verstikkende rol als moeders hoeder in ’La ruche’

Wat: drama

Regie: Christophe Hermans

Met: Ludivine Sagnier, Sophie Breyer, Mara Taquin

✭✭✭✩

De Belg Christophe Hermans debuteert met La ruche als speelfilmregisseur en neemt ons in zijn verfilming van het gelijknamige boek van Arthur Loustalot mee naar het appartement waar de gescheiden Alice en haar kinderen wonen. Haar geestelijke gesteldheid - van manisch enthousiast tot verpletterend somber - is er allesbepalend.

Speelbal

Oudste dochter Marion (Sophie Breyer) werpt zich op als moeders hoeder, al staat die rol haar eigen dromen in de weg. Claire (Mara Taquin) rebelleert veel meer, terwijl de 13-jarige Louise als jongste van het stel teveel een speelbal is om zelf een koers te kiezen. Zij wordt gespeeld door Bonnie Duvauchelle: daadwerkelijk de dochter van Ludivine Sagnier en veelbelovend in haar allereerste filmrol.

Bijenkorf

Als in een bijenkorf (vandaar: La ruche) draait alles in dit bescheiden drama om ’koningin’ Alice. Haar liefde voor haar kinderen wordt niet betwist, zoals ook zij onvoorwaardelijk houden van hun moeder en elkaar. De regisseur vangt die liefde in ontroerend intieme scènes, maar toont ook hoezeer het onberekenbare gedrag van Alice ten koste gaat van haar dochters, die uit alle macht proberen haar emotionele uitschieters te compenseren. Levend tussen hoop en vrees, drukt dat een onuitwisbare stempel op hun nog jonge bestaan.