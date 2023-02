Premium Het beste van De Telegraaf

Toneelrecensie ’Huisvrouwen bestaan niet’ doet volle wasmand even vergeten

— Wat: toneel — Wie: REP Entertainment — Regie: Geert Lageveen, Erris van Ginkel — Spel: Anouk Maas, Rian Gerritsen, Lieneke Le Roux — Info: repentertainment.nl

Door Esther Kleuver

De zussen Marjolein (l. Rian Gerritsen) en Gijsje (Anouk Maas). Ⓒ Willem van Walderveen

TONEEL - Zeg eens eerlijk: hoe vaak verschoon jij nu daadwerkelijk je beddengoed? Of is dat stiekem toch iets waar de meesten van ons een beetje over liegen? Marjolein (Rian Gerritsen) geeft in Huisvrouwen bestaan niet ruiterlijk toe dat ze niet vaak aan dat vervelende klusje toekomt en dat ze zelfs regelmatig in de koekkruimels ligt te rollen. Een bekentenis die haar halfzusje, de aan smetvrees lijdende Gijsje (Anouk Maas), doet walgen.