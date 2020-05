Youp van 't Hek overweegt Oudejaars 2020 te cancellen

Van ’t Hek zou begin september van start gaan met zijn try-outs. „Het is ingewikkeld”, stelde hij. „Cabaret staat wel bij een volle zaal. Ik ben daarover aan het nadenken en ik heb nog geen beslissing genomen. Zoals het nu is, dan is de kans klein dat ik het ga doen.”

BnnVara gaat vooralsnog gewoon door met met de voorbereidingen voor de Oudejaarsconference, maar heeft wel begrip voor het standpunt van de 66-jarige cabaretier. „We snappen goed dat Youp er weinig voor voelt voor een bijna lege zaal te gaan spelen”, laat een woordvoerder weten. „Het is alleen nog wel heel erg koffiedik kijken nu. Dus voorlopig gaan de voorbereidingen voor de Oudejaarsconference gewoon door. Ondertussen blijven we met elkaar in gesprek en kijken we tegen die tijd wat de mogelijkheden zijn en of dat voor iedereen goed voelt.”

Theaters mogen officieel op 1 juni weer hun deuren openen, maar mogen niet meer dan dertig mensen toelaten. Vrijwel alle grote theaters en producenten hebben al duidelijk gemaakt dat de cultuursector onder die voorwaarden niet kan overleven. Er is veel kritiek vanuit de sector op de houding van het kabinet en cultuurminister Ingrid van Engelshoven tegenover de problemen waarmee de sector kampt door de coronacrisis.

Zelfgenoegzame kakker

Dinsdag kreeg Van ’t Hek nog flink wat kritiek op zijn laatste column waarin hij stelde dat de cultuursector zichzelf niet te belangrijk moet vinden in deze coronacrisis. Acteur Diederik Ebbinge noemde hem zelfs een ’zelfgenoegzame kakker’ die geen empathie (meer) toont voor de noodlijdende culturele sector waarin hij ook zelf werkzaam is. In Veronica Inside stelde Van ’t Hek dat zijn column vooral over de toon ging waarmee de cultuursector om hulp vraagt.