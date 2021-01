’Gewelddadige’ actrice Christina Ricci krijgt geen contactverbod

Binnenland

Politie beëindigt illegaal feest in Hoofddorp

Een illegaal feest onder een spoorviaduct aan de Rijnlanderweg in Hoofddorp is in de nacht van vrijdag op zaterdag beëindigd. Hier waren, tegen de coronaregels in, zo’n 100 tot 150 jongeren bijeen in de leeftijd van 18 tot 22 jaar.