Verdrietige koningin Elizabeth mist Archie

De koningin, prins Charles, prins William en zijn kinderen menen baby Archie zo weinig te hebben gezien dat het op één hand te tellen is. Zijn grootmoeder zag hem voor het eerst toen hij twee dagen oud was, maar kon de doop twee maanden later helaas niet bijwonen vanwege een privéweekend dat zij traditiegetrouw ieder jaar in Sandringham houdt.

Een bron vertelde aan de Sunday Times: „Ze is heel verdrietig dat ze Archie nauwelijks heeft gezien en dat hij niet zal opgroeien met zijn neven en nichtjes en de rest van de familie.”

De acht maanden oude Archie is dit jaar nog niet in Engeland geweest en het is nog maar de vraag of dit, met het vertrek van Harry en Meghan opkomst, nog zal gebeuren.