Kopzorgen door ’Zwart water’

Jip Hinten bij de ’Zwervende stenen’ van Tony Smith. Ⓒ Foto APA

Zeg Paint it black en iedereen roept: The Rolling Stones. En denkt aan liefdesverdriet. Want de song is geen vrolijk liedje, het gaat over een depressie als gevolg van een gebroken hart. Ook op de gelijknamige expositie in het Kröller Müller Museum te Otterlo hangen er weinig werken waar je vrolijk van wordt. De kunstenaars gebruiken zwart om oorlogsdreiging, het grote niets of een angstaanjagende diepte te verbeelden.