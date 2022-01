Nelly haalt uit naar Madonna

Madonna laat op de foto’s niets aan de verbeelding over. Zo laat de zangeres onder andere haar derrière zien en ligt ze op haar rug met haar benen wijd. Rapper Nelly kon het niet laten om zijn mening hierover te geven: „Sommige dingen moet je gewoon bedekken.” Madonna heeft hier vooralsnog niet op gereageerd.

De zangeres was onlangs al onderwerp van gesprek toen 50 Cent haar belachelijk maakte toen ze foto’s in lingerie deelde op Instagram. Zo vergeleek de rapper haar met de heks uit The Wizard of Oz. Madonna kon de humor hier echter niet van inzien, waarna de rapper uiteindelijk zijn excuses aanbood.