Diane Warren bespot na schrijversvraag over album Beyoncé

„Hoe kan het dat er 24 schrijvers aan een album hebben gewerkt?”, vroeg Warren zich af. Zij schreef gedurende haar carrière talloze nummer 1-hits als If I Could Turn Back Time van Cher, How Do I Live van LeAnn Rimes en I Don’t Want to Miss a Thing van Aerosmith, maar deed dat altijd alleen.

Producent The Dream, die ook heeft meegewerkt aan het album van Beyoncé, was een van de eersten die reageerde op de vraag van Warren en suggereerde dat ze beter had moeten weten voordat ze die vraag stelde. Bovendien ligt het enigszins gevoelig, zo valt op te maken uit zijn woorden. „Je bedoelt hoe komt het dat er onze (zwarte) cultuur zoveel schrijvers heeft”, schrijft hij. „Nou, het begon omdat we ons bepaalde dingen niet konden veroorloven, dus we begonnen te samplen en het werd een kunstvorm, een belangrijk onderdeel van de zwarte cultuur (hiphop) in Amerika.”

Diverse andere gebruikers bespotten Warren vanwege haar vraag, waarna ze zich haastte om te vermelden dat het niet om kritiek ging. „Ik ben gewoon nieuwsgierig”, zo reageerde ze.

Beyoncé bracht haar album RENAISSANCE afgelopen vrijdag uit. Van de zestien tracks heeft het nummer ALIEN SUPERSTAR verreweg de meeste vermelde schrijvers: 22. Verschillende andere hebben er tien of meer.