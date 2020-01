Duncan maakt vrienden bij Vrienden van Amstel

„Ik maak zoveel nieuwe vrienden hier. Ik ontmoet artiesten, muzikanten, crewleden. En iedereen is zo open en aardig”, schrijft Duncan op Instagram.

Vrijdag deelde de zanger ook al een groepsfoto met collega-artiesten als Suzan & Freek, Maan en Snelle. „Het is zo mooi dat ik helemaal niet nerveus ben om voor 13.000 mensen op te treden. Ik denk dat het vooral komt omdat alles zo goed georganiseerd is, iedereen achter de schermen en op het podium is een enorme steun”, gaat Duncan verder. „Ik ben echt dankbaar en blij dat ik dit mag doen: elke avond met hart en ziel zingen voor zoveel mensen. We hebben nog maar zes avonden te gaan... Het gaat zo snel.”