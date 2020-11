Erik de Vogel keert terug in GTST

Volgens GTSTCourant is dat al vanaf dinsdag 1 december.

Soapfans begonnen de afgelopen weken langzaam maar zeker te vrezen dat ze afscheid moesten nemen van Ludo Sanders. Nadat de badguy tijdens een worsteling met zijn kleinzoon Valentijn overboord sloeg en in de Noordzee belandde, was er van hem geen enkel teken van leven meer vernomen. Zoekacties van de politie werden gestaakt en tot overmaat van ramp liet de familie Sanders de zakenman zelfs dood verklaren.

In de aflevering van dinsdag 1 december wordt de erfenis van Sanders verdeeld. Maar deze verdeling is helemaal niet nodig, want in diezelfde episode is te zien dat Ludo op een boot verblijft en nog in leven is.

Gefluisterd wordt dat Erik de Vogel heeft meegedaan het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? en om die reden enige tijd vrijaf zou hebben gekregen van GTST.