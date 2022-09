OM duikt in liquidatie-opmerking Johan Derksen

Het Openbaar Ministerie in Den Haag onderzoekt of Johan Derksen met zijn liquidatie-opmerking over Thierry Baudet een strafbare uiting heeft gedaan. Volgens een woordvoerder van het OM gaat het om een standaardprocedure als er melding wordt gemaakt van bedreiging van een politicus. Het OM zal Baudet vervolgens informeren of het, naar de mening van het OM, zinvol is om aangifte tegen Derksen te doen.