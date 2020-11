Junkie XL verkoopt honderden instrumenten

„Ik heb altijd alles bewaard, maar de laatste tijd ervaar ik het als een last dat ik veel instrumenten nauwelijks meer gebruik”, stelt de 52-jarige componist. „Deze instrumenten moeten bespeeld worden. Ik hoop dat ze ergens in de wereld een mooi nieuw thuis vinden, bij mensen die net zoveel van muziek maken en luisteren houden als ik.”

Alle apparatuur en instrumenten zijn in perfecte conditie en schoongemaakt voordat ze worden verkocht. Zijn favoriete apparatuur en instrumenten houdt hij zelf. „Ik hoop dat ik mij in een wat meer compacte studio weer wat beter in mijn vel voel zitten”, legt Holkenborg uit.

Tot zijn collectie behoren onder meer klassieke synthesizers van Moog en Yamaha die hij heeft gebruikt voor het componeren van de muziek van talloze grote Hollywood-films, zoals Mad Max Fury Road, Deadpool en Alita: Battle Angel. Holkenborg woont en werkt inmiddels al jaren in Los Angeles. Soms werkt hij nog mee aan Nederlandse producties, zoals Brimstone van Martin Koolhoven.