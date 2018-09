Tom Cruise in de verdediging

Tom heeft Life&Style en InTouch aangeklaagd voor vijftig miljoen dollar.

De bladen schreven dat hij zijn dochter Suri in de steek had gelaten sinds zijn scheiding met actrice Katie Holmes. De acteur en zijn dochter zijn in augustus 2012 voor het laatst samen gefotografeerd.

De stukken waarin de acteur zich verdedigt zijn in handen gekomen van RadarOnline.

Volgens Cruise is zijn dochter een gelukkig kind.´Ik heb Suri op geen enkele manier verlaten, niet fysiek, mentaal, financieel of hoe dan ook. We hebben een prachtige band en vrolijke telefoongesprekken´.