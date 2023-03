André Hazes ook volgend jaar weer bij Holland Zingt Hazes

„Dames en heren, Holland Zingt Hazes 2024 mag ik weer van de partij zijn!! Ik heb zo genoten van de afgelopen editie”, schrijft de 29-jarige zoon van André Hazes bij een foto van zijn optreden. „Ik heb me zo goed, thuis, veilig en dankbaar gevoeld op dit podium. Heerlijk dat ik dit volgend jaar weer met jullie mag beleven!!”

Holland Zingt Hazes is een jaarlijkse concertreeks waarbij nummers van André Hazes (1951-2004) worden gezongen door verscheidene artiesten. Het evenement was dit jaar op 10, 11, 17 en 18 maart in de Ziggo Dome. Volgend jaar, de twaalfde editie, staat gepland voor vrijdag 8 en zaterdag 9 maart.

VIDEO: Verslaggever Jordi Versteegden ving André Hazes onlangs op bij zijn eerste optreden na 1,5 jaar.