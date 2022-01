Tiffany Haddish opgepakt vanwege rijden onder invloed

De politie kreeg vrijdag een melding dat een automobilist achter het stuur in slaap was gevallen op de snelweg. Het bleek om Haddish te gaan die, nadat de politie haar had identiteit had gecontroleerd, in hechtenis werd genomen. De actrice betaalde vervolgens de borgsom van ruim 1000 dollar en werd dezelfde dag nog vrijgelaten uit de Fayette County-gevangenis.

De 42-jarige actrice heeft nog niet gereageerd op het voorval. Vrijdag verscheen er een interview met Entertainment Tonight, waarin Tiffany haar leven momenteel beschrijft als „een puinhoop”, verwijzend naar de recente dood van haar oma, haar hond en acteur Bob Saget. „Ik ben erg emotioneel”, vertelt ze in het interview. „Mijn hond was mijn hart, en de andere mensen die zijn overleden waren mijn rots in de branding.”