Premium Het beste van De Telegraaf

Huub Stapel moest vluchten voor Maas

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Acteur Huub Stapel heeft Maaswater door zijn aderen lopen. Ⓒ foto Omroep MAX

Acteur Huub Stapel (66) is opgegroeid in het Limburgse Tegelen, aan de Maas. Hij zwom als klein jongetje in de rivier, waar hij met zijn vriendjes graag ’een boot pakte’ die hem kilometers verder voerde. In de vijfdelige serie Langs de Maas gaat hij op zoek naar de ontstaansgeschiedenis van deze levensader.