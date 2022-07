Premium Het beste van De Telegraaf

’Meghan woedend over Vanity Fair-cover die relatie met Harry onthulde’

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Meghan zou niet meer dan ’extatisch’ zijn geweest toen ze in 2017 dan eindelijk de kans kreeg om de cover van het septembernummer van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair te sieren, stelt het nieuwe boek Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors van biograaf Tom Bower. Maar die langverwachte droom viel al snel in duigen toen de cover zich niet concentreerde op haar acteercarrière en filantropie, maar in plaats daarvan kopte op haar kersverse relatie met de Britse prins: ’Ze is gewoon wild van Harry’.