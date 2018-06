Simon Cowell dubt over babynaam

"Mijn eerste keus is Simon. Dat vind ik een mooie naam", vertelde de aanstaande papa in een interview met Terri Seymour, met wie hij in het verleden iets heeft gehad.

De kans is echter groot dat de naam Simon het niet gaat worden. Gelukkig is er nog een andere optie. Simon vindt de naam Eric, de naam van zijn overleden vader, ook wel goed klinken.

De talentscout en jurylid van American Idol, X Factor en Britian's Got Talent hoopt dat zijn zoon later in zijn voetsporen treedt. "Ik wil het stokje overdragen."