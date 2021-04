Thuis tussen liefde en dood

Elisa Pesapane over haar tekeningen en de gedichten van Rawie: „Wij spreken allebei geen wartaal.” Ⓒ Foto Michel van Bergen

Kunstenares Elisa Pesapane is al van jongs af aan gegrepen door de gedichten van Jean-Pierre Rawie. Speciaal voor zijn zeventigste verjaardag op 20 april richt zij een duo-expositie van hun beider werk in het Haagse museum Huis van het boek. „Ik voel me thuis in zijn teksten. Ons werk past bij elkaar. Wij delen een voorkeur voor de klassieke thema’s zoals liefde en de dood.”