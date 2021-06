Waarom zaak Ghislaine Maxwell letterlijk stinkt

Ⓒ Getty Images

Voor Ghislaine Maxwell, de Britse socialite die verdacht wordt van het ronselen van minderjarige meisjes voor seks met misbruikmiljardair Jeffrey Epstein en diens entourage, is het inmiddels vaste prik om via haar advocaten haar ongenoegen te uiten over het leven in de gevangenis. Ze is het continu oneens met de gang van zaken in het Metropolitan Detention Center, het huis van bewaring waar zij in afwachting van de start van haar strafproces achter slot en grendel zit. Wat is er ditmaal aan de hand?