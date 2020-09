Bevestigd: Verloving Demi Lovato en Max Ehrich verbroken

De bron bevestigde de verbroken verloving tegenover TMZ als volgt: „Het was een moeilijke beslissing, maar Demi en Max hebben besloten om hun eigen weg te gaan en zich te concentreren op hun respectievelijke carrières. Ze hebben respect en liefde voor elkaar en zullen de tijd die ze samen hebben doorgebracht, altijd koesteren.”

Naaste vrienden en familie van Demi hadden al hun twijfels over de intenties van Max geuit, melden bronnen eerder aan E! News. „Demi is smoorverliefd op Max en ze wil haar hart niet breken. Ze geeft heel veel om hem en gelooft dat zijn intenties wel zuiver zijn.”

Begin dit jaar sprong de vonk over tussen de 28-jarige zangeres en de 29-jarige acteur. In juli werd Demi door Max ten huwelijk gevraagd, nadat ze een paar maanden samen in zelfisolatie hadden doorgebracht in haar Disneyvilla in Los Angeles. De zangeres kocht deze maand nog een nieuw liefdesstulpje ter waarde van bijna zes miljoen euro in Studio City, een familievriendelijke wijk in Los Angeles.

De vertegenwoordigers van Demi en Max hebben nog niet gereageerd, maar de speculaties dat de twee uit elkaar zijn, deden al langer de ronde. Zo zouden Demi’s bodyguard en haar zus Max al ontvolgd hebben op Instagram. De zangeres deelt op haar Instagram niets over de breuk, ze heeft vrijdag wel een selfie gepost waarop ze een T-shirt draagt met de opdruk: „Dogs over people.”