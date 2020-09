Stinkend rijke Russische ex klaagt Naomi Campbell aan, wil ’geld terug’

In rechtbankdocumenten die TMZ in bezit heeft, stelt Doronin dat Campbell weigert geld terug te betalen dat hij haar door de jaren heen geleend heeft. Het exacte bedrag noemt hij niet. Ook zou zij nog bezittingen van hem hebben, ter waarde van 3 miljoen dollar.

Doronin, een goede vriend van Leonardo DiCaprio, datete van 2008 tot 2013 met het supermodel. Tijdens hun relatie met Naomi Campbell was hij behoorlijk gul. Hij overlaadde haar met luxe tripjes met zijn jacht en vakanties in zijn huis op Cleopatra-eiland in Turkije. Ze logeerden samen in de presidentiële suite van het Ritz Carlton in Moskou van meer dan elfduizend euro per nacht. En hij schonk haar naar verluidt eens een jurk van Zac Posen ter waarde van bijna dertigduizend euro.

Er waren regelmatig geruchen dat de twee zich zouden verloven en zouden trouwen, maar Doronin was officieel nog steeds getrouwd met zijn vrouw Ekaterina, met wie hij sinds 1998 al niet meer samenleefde.

Om het geld zelf hoeft Doronin het niet te doen: hij heeft een vermogen van een miljard dollar, bijna 845 miljoen euro, verdiend als internationaal vastgoedontwikkelaar en eigenaar en voorzitter van Aman Resorts. Overigens legde haar modellencarrière Naomi Campbell ook bepaald geen windeiren: haar fortuin telt 80 miljoen dollar, zo’n 68 miljoen euro.