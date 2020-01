’Jojo Rabbit-regisseur werkt aan Star Wars-film’

Volgens The Hollywood Reporter zijn de gesprekken tussen Waititi, producent Lucasfilm en moederbedrijf Disney nog in een vroeg stadium. Disney bracht met The Rise Of Skywalker vorige maand de laatste film uit in de huidige saga, die in 1977 begon met A New Hope.

Een nieuw bioscoopproject voor Star Wars is nog niet aangekondigd, maar achter de schermen wordt volop gewerkt aan nieuwe ideeën. Zo zou ook Kevin Feige, momenteel studiobaas van andere Disney-dochter Marvel, werken aan een film of filmreeks in de serie.

Fans van Star Wars lijken in ieder geval nog geen genoeg te hebben van de space opera: The Rise Of Skywalker passeerde eerder deze week de miljardgrens.

Bekijk ook: Adolf Hitler als fantasievriend