OM seponeert witwaszaak tegen Amanda Balk

De 33-jarige Balk, vooral bekend van realityshow De Gouden Kooi, werd verdacht van het witwassen van geld, samen met haar ex-partner Stavros T. Zij zat in januari 2019 een paar dagen in de cel, maar hield altijd vol dat ze onschuldig was.

T. wordt nog wel vervolgd, onder meer voor witwassen en het telen van hennep.

Balk maakte begin deze maand via Privé bekend te zijn overvallen in haar huis in Amsterdam. Twee daders deden zich voor als pakketbezorgers en overvielen het model. Balk raakte hierbij lichtgewond.

