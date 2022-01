Wietze en Klaas worstelen zich door ochtendshow op 538: ’Allemaal een beetje gekkig’

Premium TV

Team Frank Dane overvallen door beslissing 538: ’Krankzinnig, een donderslag bij heldere hemel’

De ochtendshow mag in radioland dan bekendstaan als het koningsnummer, voor zulke trots is bij Radio 538 de afgelopen jaren geen ruimte geweest. Na het vertrek van cijferkanon Edwin Evers, is Frank Dane er niet in geslaagd genoeg luisteraars vast te houden. Vanaf komende maandag nemen Wietze de Jage...