Game of Thrones-acteur Joseph Gatt gearresteerd voor seksuele berichten naar minderjarige

De Britse acteur werd in zijn huis opgepakt en dezelfde dag weer op borgtocht vrijgelaten. De politie in Los Angeles onderzoekt momenteel of de acteur contact heeft gehad met nog meer minderjarigen.

Gatt liet na het uitkomen van het nieuws van zich horen op sociale media. Op Instagram deelde hij een verklaring, waarin hij alle beschuldigingen ontkent. Volgens de acteur zijn de „verschrikkelijke aantijgingen categorisch onjuist.” Hij verzekert dat hij zal meewerken aan het onderzoek van de politie. „Ik kijk ernaar uit om mijn naam in ere te herstellen.”

De vijftigjarige Gatt speelde naast Game of Thrones ook rollen in Thor, Star Trek: Into Darkness en Dumbo.