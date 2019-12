Werd deze paniekactie Juice Wrld fataal?

De 21-jarige rapper stierf zondag in een ziekenhuis in Chicago nadat hij op de luchthaven onwel was geworden. Het was een groot raadsel hoe Juice Wrld aan zijn einde was gekomen. De eerste antwoorden op dat raadsel lijken nu te zijn gevonden.

Zo weet TMZ te melden dat meerdere leden van zijn crew bij het eerste verhoor hebben toegegeven dat de rapper kort voordat hij kramp kreeg ’meerdere onbekende pillen’ geslikt heeft, om ze op die manier voor de politie te verstoppen. Alsnog vond de politie bij onderzoek 31 kilo marihuana in koffers en meerdere flessen met hoestdrank die alleen op recept verkrijgbaar is. Dat heeft een politiewoordvoerder bevestigd.

Volgens TMZ zou Juice Wrld verslaafd zijn aan het middel Percocet, een combinatie van paracetamol en Oxycodon. Ook weten zij te onthullen dat de rapper al langere tijd in de gaten werd gehouden door de FBI. Het begon volgens bronnen binnen de FBI met een andere zoektocht in een privévliegtuig van Juice in november op het vliegveld van Los Angeles. De rapper en zijn crew zouden toen een vlucht nemen naar Sydney in Australië, toen agenten zijn vliegtuig doorzochten. Het is niet duidelijk of ze toen iets vonden; het vliegtuig mocht na de doorzoeking in elk geval gewoon opstijgen met de rapper aan boord.