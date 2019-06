Man Cobie Smulders trouw door Marvel-spoilers

In de talkshow Late Night with Seth Meyers onthulde de Avengers-actrice dat haar man af en toe de super-geheime Marvel-scripts mocht inzien om te zorgen dat hij niet vreemd gaat. „Hij mag maar met één vrouw naar bed, met mij. Dus ik denk dat dat dan wel zo eerlijk is”, zei Smulders gekscherend toen Meyers ernaar vroeg. „Dat is de enige manier waarop ik hem terug kan betalen. Ik weet niet wat ik ervoor terug krijg, maar ik denk dat Marvel het wel oké vindt. Hij vindt het geweldig, hij is een grote fan.”

Smulders speelt in zes Marvel-films het personage van S.H.I.E.L.D.-agent Maria Hill. Ze was ook dit jaar nog te zien in de bioscoophit Avengers: Endgame. Daarnaast is Smulders vooral bekend van hitserie How I met your mother.