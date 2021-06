Opnieuw onderzoek naar Chris Brown na vermeende mishandeling

Het incident vond plaats in het huis van de 32-jarige zanger. De vrouw stelt dat Brown haar op haar achterhoofd heeft geslagen. Het vermeende slachtoffer heeft volgens TMZ geen serieuze verwondingen opgelopen en er is nog niemand gearresteerd.

Het is niet de eerste keer dat de zanger in verband wordt gebracht met een geweldsincident. In 2009 werd hij veroordeeld voor het mishandelen van zijn toenmalige vriendin Rihanna. Ook kreeg hij in 2017 een contactverbod opgelegd voor zijn ex Karrueche Tran. Brown zou onder andere berichten hebben gestuurd waarin hij dreigde haar te slaan.