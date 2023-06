Intouchables-boegbeeld Philippe Pozzo di Borgo (72) overleden

Regisseur Eric Toledano maakte zijn overlijden bekend via Twitter. Pozzo di Borgo overleed in een ziekenhuis in Marrakech. De doodsoorzaak is nog onbekend.

Na zijn ongeluk werd hij gekoppeld aan verzorger Abdel Sellou, een twintiger die was opgegroeid in de banlieues van Parijs. Hoewel de mannen weinig gemeen hadden, ontstond een hechte vriendschap. Sellou hielp de verlamde miljonair zijn depressie overwinnen. Deze vriendschap vormde de basis van een boek en een film, met in de hoofdrollen acteurs Omar Sy en François Cluzet.

Grote hit

Intouchables werd wereldwijd een grote hit, het is een van de best bezochte Franse films in de geschiedenis. In Frankrijk gingen er 20 miljoen mensen naar de film. In Nederland trok de tragikomedie anderhalf miljoen bezoekers. Daarmee was het in 2012 na Bond-film Skyfall de meest succesvolle bioscooptitel van dat jaar.

Omar Sy, die in de filmversie de verzorger van de miljonair speelde, herdenkt Pozzo di Borgo op Instagram: „Hij heeft niet alleen ons leven, maar dat van heel veel kwetsbare mensen veranderd”, schrijft Sy. „Het was een moedige, waardige, nederige en strijdlustige man. Zijn humor en intelligentie zullen worden gemist.”

In Nederland volgde ook nog een succesvolle toneelversie van Intouchables, met Cyriel Guds en Huub Stapel in de hoofdrollen. Huub Stapel noemt Philippe Pozzo di Borgo „een van de meest ongelooflijke mensen die ik ooit heb ontmoet.”

„De nauwelijks te beschrijven levenslust en positieve energie zullen me altijd bijblijven”, aldus Stapel op Facebook. Stapel hield na de voorstellingen altijd contact met Pozzo di Borgo, laat hij aan het ANP weten: „Ik heb een paar maanden geleden voor het laatst contact met hem gehad, via een Nederlandse die au pair was voor de familie.”