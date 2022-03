Wendy van Dijk niet bij Oekraïense grens tijdens tv-actie Giro555

„De exacte invulling van Wendy’s rol tijdens de Giro555 actie moet nog definitief bepaald worden”, stelt Talpa in een verklaring. „In de hectiek van het opzetten van deze tv-actie is het misverstand ontstaan over verslaggeving ter plaatse, daar is geen sprake van. Door de omstandigheden en de actualiteit blijft alles tot op het laatste moment aan verandering onderhevig.”

Woensdag werd bekend dat er maandagavond met het tv-programma Samen in Actie voor Oekraïne op zowel NPO 1, RTL 4 als SBS6 geld in wordt gezameld voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Verscheidene bekende Nederlanders zouden daarbij acte de présence geven, waarbij Wendy van Dijk „vanaf de Pools-Oekraïense grens verslag doet van de actuele situatie ter plekke.”

Giro555 laat woensdag weten dat de journalistieke invulling en duiding gedurende deze avond aan tafel bij Jeroen Pauw en Eva Jinek aan bod zullen komen. De talkshowpresentatoren ontvangen gasten in de studio en zullen live schakelen met correspondenten ter plaatse. Verder doen onder anderen Dionne Stax en Britt Dekker verslag vanuit het actiecentrum in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, waar het telefoonteam zal zitten.