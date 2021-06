Gordon ziet af van maagverkleining

„Ik kamp sinds een jaar of veertien met diabetes type 2”, vertelde Gordon eerder in De Cooke & Verhulst Show. „Dat is gewoon op en af, ik krijg het niet onder controle. Het schommelt echt heftig heen en weer.” Een gastric bypass, waarbij de maag wordt verkleind en het spijsverteringskanaal gedeeltelijk wordt omgeleid, zou voor hem een uitkomst kunnen zijn om zijn diabetes onder controle te krijgen.

De zanger ziet nu toch af van de ingreep omdat hij van veel mensen heeft gehoord dat het een hele zware operatie is, zo laat hij weten aan Shownieuws.