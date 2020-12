Familie getekend door oorlog en armoe

Maria, Josef en hun kinderen worden door de dorpelingen ‘de bagage’ genoemd. Josefs voorouders zijn lastdragers geweest, ‘mannen die nergens bij hoorden, geen vast dak boven het hoofd hadden en zomers manshoge hooibalen de schuren van boeren in droegen.’ Het gezin Moosbrugger is arm, woont boven op een berg en wordt door de gemeenschap met wantrouwen bekeken. ‘Uitschot was het,’ volgens sommigen.

Incompleet gezin

Maria is van uitzonderlijke schoonheid, Josef staat bekend om zijn ‘handeltjes’ en zijn vuistkracht. Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt gaat hij naar het front en vraagt hij de burgemeester een oogje in het zeil te houden. Zware jaren wacht het incomplete gezin: gebrek aan eten, ongewenste intimiteiten, roddel en achterklap.

Moeder Maria vormt de kern van het kleine universum. Elk kind speelt daarin zijn eigen rol. Als Josef terugkeert uit de oorlog, getraumatiseerd, is hij koud en meedogenloos. Vooral zijn middelste dochter, de moeder van de verteller van het verhaal, is het mikpunt van zijn zwijgen.

Onderhuids explosief

Zonder overbodige dramatiek laat Monika Helfer zien dat de invloed van oorlog, armoede en buitenstaanderschap wordt overgedragen van ouder op kind. De kleindochter die het verhaal van haar grootouders vertelt, worstelt op haar eigen manier. Met het geven en ontvangen van liefde, met vertrouwen en het vinden van haar plek in de wereld. Familieconstellaties en -geschiedenissen etteren door.

Sober van stijl, maar onderhuids explosief, schildert Monika Helfer een krachtig en roerend portret van een disfunctioneel gezin.

✭✭✭✩