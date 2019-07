Daan Schuurmans speelt Jeroen Dijsselbloem in nieuwe film

Adults in the Room is een verfilming van het gelijknamige boek van Yanis Varoufakis, voormalige Griekse minister van Financiën. Het verhaalt over de financiële crisis in Griekenland in 2015. Dijsselbloem was destijds voorzitter van de Eurogroep. In die rol voerde hij de onderhandelingen met Griekenland over de Griekse staatsschuldencrisis.

De regie van de film, die volgend jaar in de bioscopen te zien is, is in handen van Costa-Gavras. Eerder maakte hij onder andere Missing (1982), Z (1969) en Amen (2002).

Adults in the room gaat in wereldpremière op het Internationale Film Festival in Venetië. Dat vindt plaats van 28 augustus tot en met 7 september.